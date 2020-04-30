 Уміння перемагати несуттєво. Важливо вміти програвати. Я завжди любив програвати весело. Правила життя Андре Агассі | Блоги | Champion.com.ua
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Уміння перемагати несуттєво. Важливо вміти програвати. Я завжди любив програвати весело. Правила життя Андре Агассі

Сьогодні 14:21 Андрій Твердохліб 139 0
Уміння перемагати несуттєво. Важливо вміти програвати. Я завжди любив програвати весело. Правила життя Андре Агассі

Джерело - Esquire.

Напередодні, легендарному американському тенісисту Андре Агассі виповнилося 50 років. Чемпіон згадав найголовніше про американця.

Сьогодні ж пропонуємо найкращі цитати Агассі, які є його правилами життя.

Я не вмію мислити гіпотетично.

Кожен день мій батько змушував мене повірити у те, що я неодмінно повинен бути найкращим. Зараз, нарешті, я починаю розуміти, що він мав на увазі.

Я вважаю, що життя мого батька - це історія. Я не можу ставитися до неї як до біографії. Я у захваті від нього. Він виховував чотирьох дітей, не маючи за душею нічого. Все, що у нього було, - це машина і собака. І він любив теніс. Він любив його так, що одного разу занурив собаку в машину і вирішив назавжди виїхати з Чикаго, де тоді жив, куди-небудь, де в теніс можна грати 365 днів в році. Таким місцем батько вважав Лас-Вегас. Він переїхав туди з дітьми, не сумніваючись ні секунди і ні про що не хвилюючись. Сьогодні я виховую двох дітей, і у мене є все, але я не впевнений, що зважився б на такий вчинок.

Мій батько змушував мене жити за розпорядком, який придумав сам. Ми грали в теніс перед школою. Ми грали в теніс після школи. Наше життя була влаштоване дуже просто: ми прокидалися, а потім грали в теніс. Ну... іноді чистили зуби.

Іноді тілу необхідно спати.

Сама велика річ в тенісі - відсутність гри на час. Це робить вас сильніше. Адже часу немає, і до тих пір поки я в грі, у мене є шанс.

Те, що було між мною і Сампрасом, складно назвати простим суперництвом. Це було щось, що підняло нас обох на небувалу висоту. Це навчило мене чогось, чого я хотів, і чогось, що викликало у мене тремтіння. Це суперництво відбувалося на самих різних рівнях, в грі і за її межами. Я думаю, що якби коли-небудь я прокинувся вранці в його тілі, а він в моєму, ми б збожеволіли.

Одного разу Сампрас сказав про мене, ніби все, що йому коли-небудь хотілося отримати з мого життя, - це мій особистий літак. Що я міг відповісти на це? А мені завжди хотілося дістати його подачу.

Мене завжди заводив той факт, що хтось запросто може кинути свої справи і піти дивитися на те, як я граю.

Розігрітися дуже легко. Охолонути - набагато складніше.

Мені здається, у тенісних спідницях не дуже-то зручно бігати. Можливо, вони просто повинні бути коротше. Хоча куди вже коротше?

Трапляється, що Штеффі (Штеффі Граф, дружина Агассі. - Esquire) обігрує мене в теніс. Це дивно, тому що я і не думаю їй піддаватися.

Уміння перемагати несуттєво. Важливо вміти програвати. Я завжди любив програвати весело.

Різницю між тим, щоб бути в фіналі і спостерігати за фіналом з дивана, я знаходжу воістину величезною.

Скажу чесно: іноді, коли ввечері я йду з ресторану - а мені всього лише потрібно пройти пару-трійку кварталів, - я раптом розумію, що людина, що спостерігає за мною з боку, ніколи не скаже, що я займався спортом.

Я вам так скажу: мені плювати на мій фізичний стан.

Мене часто запитують, що трапилося з моїми волоссям. Ну, типу, був волохатий, став лисий. Я нікому не відповідав на це питання до тих пір, поки мені не поставив його мій власний син. Йому тоді було п'ять років. Я сказав: знаєш, коли ти народився, мені довелося віддати все своє волосся тобі. Ти б не хотів піти в школу лисим? Він так злякався, що негативно мотав головою, напевно, хвилину.

Коли мене запитують про мої травми, я навіть не знаю, з чого почати. У мене зміщені два спинних диски. І спондилолистез (захворювання хребта. - Esquire), який виник через пошкодження хребців. І виступає диск, який затискає спинний нерв. Ну і все таке. Якщо ви граєте в теніс, спина рано чи пізно дасть про себе знати. У ті хвилини, коли мені вдається прилягти, я відчуваю себе на мільйон доларів.

Я відчуваю себе до біса старим, коли бачу, що мої ровесники користуються гелем для додання волоссю об'єму.

Напевно, можна сказати, що я на пенсії. Але я не з тих, хто продовжує свою молодість, спілкуючись тільки з двадцятирічним. Так, я на пенсії, і я в порядку.

Я був у тенісі 20 років. Усі ці 20 років я готувався до того дня, коли мені доведеться покинути спорт. За 20 років я дізнався багато для того, щоб приготуватися до життя без тенісу. І я дякую Господу, що він дав мені не тільки ці 20 років. Теніс був в моєму житті, і теніс пішов з нього. Тепер у моє життя прийде щось нове. Я сподіваюся.

Мене завжди цікавило, чи буде хтось за мною дійсно нудьгувати. Або всі просто придурюються.

Все, що потрібно, - це щоб м'яч залишався в грі

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