Джерело - Чемпіон.

Віталій Кличко показав, як під час карантину мати гарну зачіску.

Під час обмежувальних заходів, коли не працюють, зокрема, перукарні, мер Києва Віталій Кличко сам підстригається.

Відеоролик, в якому знято цей процес, столичний голова опублікував у соцмережі ТікТок.

У ньому Кличко під запальний хіт про коронавірус La Cumbia del Coronairus вправно працює перукарськими інструментами – ножицями і машинкою, - потім миє голову.

"Зранку причепурився", – прокоментував мер відео.

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