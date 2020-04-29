 Від бунтаря до філантропа: Андре Агассі світкує 50-річний ювілей | Блоги | Champion.com.ua
Мій профіль
Володимир Кличко: фінал епохи
Сьогодні 12:34 1814
Від бунтаря до філантропа: Андре Агассі світкує 50-річний ювілей
Сьогодні 20:42 344
Секретар КДК: Встановили, що є підстави застосовувати до Севідова санкції
Сьогодні 13:51 630
Коваленко бажає залишити Шахтар заради європейського клубу
Сьогодні 10:57 1218
Перспективний український боксер підписав контракт з німецьким менеджером
Сьогодні 10:41 2087
Захисник Динамо є трансферною ціллю Мілана
Сьогодні 08:24 3327
Збірну України з волейболу може очолити іменитий тренер
Вчора 20:30 3159
У Франції достроково завершили чемпіонат
Вчора 18:21 1736
Визначилися учасники Ліги чемпіонів сезону 2020/21
Вчора 17:50 3551
Мессі визнаний найкращим футболістом XXI століття
Вчора 16:31 2194
Блоги
12 років тому фантастичний гол Скоулза вибив Барселону з Ліги чемпіонів
12 років тому фантастичний гол Скоулза вибив Барселону з Ліги чемпіонів Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:49 542
Справжній шок! 3 роки тому Джошуа нокаутував Володимира Кличка
Справжній шок! 3 роки тому Джошуа нокаутував Володимира Кличка Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:06 1831
Тренуйся, де можеш. Кличко показав, як використовує підручні предмети для тренування у власному кабінеті
Тренуйся, де можеш. Кличко показав, як використовує підручні предмети для тренування у власному кабінеті Valeriy Ruchka
Вчора 20:13 592
BlackOut. Торохтій показав як "виключаються" важкоатлети
BlackOut. Торохтій показав як "виключаються" важкоатлети Valeriy Ruchka
Вчора 19:15 921
Топ-5 ожидаемых футбольных трансферов 2020
Топ-5 ожидаемых футбольных трансферов 2020 Дима Копий
Вчора 15:55 1052
18 років тому Динамо зіграло останній домашній матч під керівництвом Лобановського. Познущалися з Металіста 6:0
18 років тому Динамо зіграло останній домашній матч під керівництвом Лобановського. Познущалися з Металіста 6:0 Valeriy Ruchka
27.04.2020 19:58 2504
З ним київське Динамо розпочало домінування в Радянському футболі. Віктору Маслову - 110!
З ним київське Динамо розпочало домінування в Радянському футболі. Віктору Маслову - 110! Андрій Твердохліб
27.04.2020 19:43 2378
Спортсмены и азарт: В что играют представители мира спорта между матчами и тренировками?
Спортсмены и азарт: В что играют представители мира спорта между матчами и тренировками? Дима Копий
27.04.2020 18:54 811
6 років тому Джеррард зробив найфатальнішу помилку в кар'єрі
6 років тому Джеррард зробив найфатальнішу помилку в кар'єрі Valeriy Ruchka
27.04.2020 16:40 1192
ВІДЕО. Алієв у присутності дітей обматюкав дружину в прямому ефірі
ВІДЕО. Алієв у присутності дітей обматюкав дружину в прямому ефірі Андрій Твердохліб
27.04.2020 13:48 2066
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
21:31 Футбол Гусєв: Динамо могло замахнутися на фінал Ліги Європи 40
21:17 Футбол Шахтар продовжив переговори з Коваленком 210
20:59 Футбол Мілан хоче позбутися Рейни 254
20:48 Бокс Атлас: Усик переможе Чісору одноголосним рішенням суддів 340
20:42 Блог Від бунтаря до філантропа: Андре Агассі світкує 50-річний ювілей 344
20:34 RunNews Комплекс вправ від Віталія Мандзюка #Мандзя5челледж. День 33 322
20:31 Баскетбол Ягупова очолила символічну збірну Євроліги 473
20:17 Футбол Гусєв: Найближчим часом я б не хотів тренувати Динамо 632
19:56 Футбол Шахтар Вернидуба забив чотири голи брестському Динамо, але не вийшов у фінал Кубка Білорусі 830
19:45 Футбол Тер Штеген поставив ультиматум Барселоні 713
19:31 Футбол Чемпіонат Швейцарії відновлюється після карантину 729
19:17 Футбол Фонсеку розлютили правила карантину в Італії 857
18:59 Футбол Юрченко: У мене немає злоби на Шахтар 838
18:47 Бокс Вайт: Вмотивований Чісора переможе Усика 1309
18:30 Футбол Відновлення Бундесліги можуть відкласти 845
18:15 Футбол Попов та Миколенко зацікавили клуби Серії А 1315
17:57 Біатлон Підгрушна: Ніколи не пропонували змінити громадянство 1094
17:45 Футбол Фонсека хоче запросити Ісмаїлі у Рому 1338
17:28 Бокс Кличко: Три роки тому я пожалів Джошуа 2399 1
17:16 Футбол В УАФ назвали оптимістичний план відновлення УПЛ 1573
16:58 Футбол Клуби АПЛ готові відновити сезон у червні 1238
16:49 Блог Сьогодні відзначають Всеукраїнський день футболу 449
16:44 Бокс Катмен Кличка: Володимиру не вистачило одного удару, аби добити Джошуа 1713
16:28 Футбол Пердута вказав на заслугу Максимова у Ворсклі 1433
16:13 Футбол Ньюкасл запропонує Почеттіно 19 млн фунтів на рік 1606

Від бунтаря до філантропа: Андре Агассі світкує 50-річний ювілей

Сьогодні 20:42 Андрій Твердохліб 344 0
Від бунтаря до філантропа: Андре Агассі світкує 50-річний ювілей

Джерело - Чемпіон.

29 квітня свій 50-річний ювілей святкує легендарний американський тенісист Андре Агассі.

Геніальний бунтар

Життя та кар'єра одного з найтитулованіших тенісистів в історії суцільне протиріччя. Геніальна гра на корті та скандальні витівки поза ним, 60 виграних турнірів (8 Великого Шолома - ред.) і падіння на 122 сходинку рейтингу в самому розквіті кар'єри, вживання метамфітаміну (про це зізнався сам тенісист у своїй автобіографії), суперечки з суддями та зверхнє ставлення до суперників (у молоді роки), постійні любовні походеньки та, майже, 20-річний міцний шлюб зі Штеффі Граф.

Андре Агассі став другим після Рода Лейвера володарем "кар'єрного Великого шолома" в "Відкриту еру". Після американця усього три тенісиста змогли повотрити унікальне досягнення - Рафаель Надаль, Роджер Федерер і Новак Джокович. Лише Агассі та Надаль змогли виграти усі 4 турніри Grand Slam і Олімпійські ігри в одиночному розряді.

  Дивіться: За крок до тріумфу: п'ятисетовий трилер у фіналі Roland-Garros 1999 Медведєв - Агассі

Агассі є одним з найбагатших спортсменів в історії. Статок Агассі на 2001 рік оцінювався у 200 мільйонів доларів. У 2004 році журнал Forbes помістив Агассі, який заробив сотні мільйонів доларів не лише на корті, але й завдяки рекламним контрактам з такими фірмами, як Nike, Adidas, Head, Estée Lauder Companies і American Express, та отримав п'ять мільйонів тільки за ексклюзивні права на публікацію його біографії, на сьоме місце в списку найбільш високооплачуваних спортсменів. Високі доходи він вкладав у бізнес, зокрема, ставши на паях з Монікою Селеш власником мережі All Stars Cafe.

На початку 90-х років Агассі представив чергову модель фотокамери фірми Canon - Canon 1000D Rebel - назва якої в перекладі на українську означає Бунтар і рекламним слоганом якої було "Імідж - це все.

Скандал

Величезний скандал трапився навколо американця уже після завершення кар'єри. У 2009 році світ побачила автобіографія Агассі - Відверто. У які тенісист зізнався, що в 1997 році вживав наркотичний засіб метамфетамін і обдурив ATP після того, який провалив допінг-тест, заявивши, що випадково випив води з наркотиком з пляшки свого асистента. При цьому, за твердженнями американця, вживання наркотиків було викликано проблемами в особистому житті, а не бажанням підвищити спортивні результати. ВАДА попросила Асоціацію тенісистів-професіоналів (АТР) провести розслідування щодо заяви Агассі. Проте, АТР оголосила, що розслідування не буде, оскільки Агассі вже не бере участі в змаганнях АТР-туру.

Визнання Агассі викликало хвилю критики. Зокрема, росіянин Марат Сафін заявив, що той повинен відмовитися від усіх титулів. З критичними заявами виступили також Роджер Федерер, Рафаель Надаль, Мартіна Навратілова; Агассі відповів критикам проханням спочатку прочитати книгу і лише потім засуджувати його. Зазначимо, реакція не була однозначно негативною: на захист уродженця Лас-Вегасу виступили такі знамениті тенісисти, як Джон Ньюкомб, який наголосив, що прийом метамфетаміну веде не до покращення, а до зниження спортивних результатів, і Євген Кафельников. Підтримав Агассі й відомий тенісний коментатор Бад Коллінз, який висловив захоплення чесним визнанням і заявив, що спортсмен, який став провідним філантропом, заслуговує на поблажливість.

  Читайте: Ніхто ніколи не питав у мене, чи хочу я грати в теніс. Цитати з книги “Відкритий. Автобіографія” Андре Агассі

Зазначимо, що автобіографія Агассі вважається однією з найкращих у своєму жанрі.

Філантроп

У середині 90-х років було покладено початок ще одного важливого аспекту біографії Агассі — його благодійної діяльності. 1994 року він заснував Освітній фонд Андре Агассі — організацію, що декларує своєю метою розбудову публічної освіти в США на зразку власних шкіл і за допомогою впливу на політику штату і держави в цілому, яка до 2011 року зібрала для цієї мети 150 мільйонів доларів у вигляді пожертвувань (надалі фонд візьме участь у фінансуванні не лише власних освітніх проектів Агассі, але й мастабніших починань у галузі публічної освіти). 1997 року засновано ще одну благодійну установу — лас-вегаських Клуб Андре Агассі для дівчаток і хлопчиків, який з часом став забезпечувати безкоштовним першокласним спортивним навчанням до 2000 дітей. 1995 року за свою гуманітарну діяльність Агассі був удостоєний призу АТР "За людяність і благодійність" імені Артура Еша.

2001 року відбулася ще одна важлива подія в житті Андре: під егідою Фонду Андре Агассі засновано Академію підготовки до коледжу Андре Агассі — публічну школу з безкоштовним навчанням, розташовану в найбільш неблагополучному районі Лас-Вегаса. До кінця першого десятиліття нового століття кількість учнів школи (різного віку — від дитячого садка до 12-го класу) досягла 650 осіб. Учні приходять із сімей з підвищеним рівнем соціального ризику й здобувають якісну освіту — у 2009, 2010 і 2011 роках 100 % випускників академії вступили у вищі навчальні заклади.

Важливу роль відіграє участь Агассі в різних благодійних проектах, таких як боротьба зі СНІДом, підтримка фонду медичних досліджень, що займається вивченням причин ракових захворювань, і програма "Глобальна ініціатива". 2009 року до вже чинних благодійних проектів Агассі додався ще один. Разом з іншими знаменитими спортсменами (серед яких Мохаммед Алі, Ленс Армстронг, Джефф Гордон, Джекі Джойнер-Керсі, Маріо Лем'є, Алонзо Моурнінг , Тоні Хоук, Міа Хемм і ще одна тенісистка — Андреа Джегер) він заснував організацію "Спортсмени за надію" (англ. Athletes for Hope), спільна мета якої — сприяти "закріпленню і передачі новим поколінням ідеалів спортивної філантропії". 2011 року повідомлено, що Освітня фундація Андре Агассі спільно з фінансовими корпораціями Citigroup та Intel дала старт проекту з будівництва будівель для 75 нових чартерних шкіл(тип шкіл, лише частково фінансованих і регульованих державою) упродовж чотирьох років. Вартість нового проекту — 750 мільйонів доларів; бувши спрямованим на загальносуспільні потреби, він, проте, не є благодійним і повинен принести прибуток інвесторам.

Прощальний матч

Останній матч у кар'єрі Агассі зіграв на улюблених кортах Флешинг Медоуз на US Open-2006. Напередодні турніру Агассі взяв участь в турнірі АТР у Вашингтоні, але програв вже у першому колі, після чого через загострення травми знову пропустив турніри Мастерс в Торонто та Цинциннаті, і на Флешинг Медоуз вперше з 1997 року виступав несіяним. Перший матч на Відкритому чемпіонаті США Андре провів проти румуна Андрея Павела і переміг у чотирьох сетах. Наступним суперником став посіяний восьмим Маркос Багдатіс, і багато хто передрікав, що це буде останній матч Агассі в кар'єрі. Але 36-річний ветеран здійснив сенсацію, обіграв кіпріота в п'яти сетах 6:4, 6:4, 3:6, 5:7, 7:5 і вийшов у третій раунд. Гру Агассі - Багдатіс фахівці вважають однією з найкращих в історії тенісу.

3 вересня 2006 року в третьому раунді Відкритого чемпіонату США Агассі зіграв свій останній матч у кар'єрі проти німця Беньяміна Беккера, який вийшов з кваліфікації. Програвши в чотирьох сетах, Андре не зміг стримати емоцій і сліз, його проводжали стоячи усі відвідувачі турніру, в тому числі і на інших кортах, до яких він звернувся зі словами подяки.

Кінець епохи - уривок з автобіографії Андре Агассі

Після карєри

Зізнання, які зробив Агассі в автобіографії фактично не вплинули на репутацію експершої ракетки світу. У 2011 році Агассі було введено в Міжнародний зал тенісної слави.  Після завершення професіональної кар'єри Агассі продовжує жити з родиною в Лас-Вегасі і займатися бізнесом та іноді разом з дружиною бере участь в турнірах ветеранів.

Цифри

8 - перемог на турнірах Grand Slam (6-й показник в історії)
60 - перемоги на турнірах ATP (10-й показник в історії)
224 - Виграно матчів у турі - (5-й показник в історії)
90,57 - відсоток виграних матчів на Australian Open
54,77 - відсоток виграних матчів у гравців ТОП-10 (10-й показник в історії)
13 - участь в Підсумковому турнірі (2-й показник в історії)
17 - перемог на турнірах категорії Мастерс
101 - тиждень у статусі першої ракетки світу
16 - разів завершив сезон у ТОП-10 (2-й показник в історії)
$31,152,975 - призових за кар'єру (8-й показник в історії)

Найкраще

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()