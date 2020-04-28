BlackOut. Торохтій показав як "виключаються" важкоатлети

У важкоатлетів є такий термін як BlackOut.

Більш докладно і зрозуміло пояснив відомий український спортсмен Олексій Торохтій на своїй сторінці в Instagram.

"Упевнений, більшість атлетів хоч раз в житті хапали BlackOut на змаганнях під час Clean або в Front Squat на тренуванні. І в моїй кар'єрі це було двічі, сподіваюся більше не повториться, бо розумію де допускав помилку. Що таке BlackOut? За відчуттями і зовнішнім виглядом це виглядає як відключення системи від мережі живлення. Це відбувається через неправильне утримання/прийому штанги. В результаті цієї технічної помилки пережимається сонна артерія і кров з киснем на частку секунди перестає надходити в мозок. Цього цілком достатньо для того щоб втратити свідомість і елегантно впасти на поміст.

Моє завдання не налякати вас, а застерегти від таких ситуацій показавши і розповівши свій досвід. Запам'ятайте, штангу потрібно приймати і розміщувати на дельтах, в іншому випадку у тебе є великий шанс повторити мій досвід або досвід хлопця на відео", - написав Трохтй.