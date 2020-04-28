 BlackOut. Торохтій показав як "виключаються" важкоатлети | Блоги | Champion.com.ua
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BlackOut. Торохтій показав як "виключаються" важкоатлети

Сьогодні 19:15 Valeriy Ruchka 165 0
BlackOut. Торохтій показав як "виключаються" важкоатлети

Джерело - Чемпіон.

У важкоатлетів є такий термін як BlackOut.

Більш докладно і зрозуміло пояснив відомий український спортсмен Олексій Торохтій на своїй сторінці в Instagram.

"Упевнений, більшість атлетів хоч раз в житті хапали BlackOut на змаганнях під час Clean або в Front Squat на тренуванні. І в моїй кар'єрі це було двічі, сподіваюся більше не повториться, бо розумію де допускав помилку. Що таке BlackOut? За відчуттями і зовнішнім виглядом це виглядає як відключення системи від мережі живлення. Це відбувається через неправильне утримання/прийому штанги. В результаті цієї технічної помилки пережимається сонна артерія і кров з киснем на частку секунди перестає надходити в мозок. Цього цілком достатньо для того щоб втратити свідомість і елегантно впасти на поміст.

Моє завдання не налякати вас, а застерегти від таких ситуацій показавши і розповівши свій досвід. Запам'ятайте, штангу потрібно приймати і розміщувати на дельтах, в іншому випадку у тебе є великий шанс повторити мій досвід або досвід хлопця на відео", - написав Трохтй.

 
 
 
 
 
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I am sure, for once in life most athletes caught BlackOut at competitions during Clean or in Front Squat on training. I caught it twice in my career and I hope it won't happen again, as I understand where I made a mistake. What is BlackOut? By feeling and appearance, it looks like disconnecting the system from the power grid. It happens because of the incorrect jerk support/receiving position of the bar. As a result of this technical error, the carotid artery is pressed and blood with oxygen stops circulating to the brain for a split second. This is enough to lose consciousness and elegantly fall on the platform. My mission is not to scare you, but to warn you against such situations by showing and telling my experience. Please, remember, the bar needs to be received and placed on deltas, otherwise, you have a big chance to repeat my experience or guy's experience on video. —- Уверен, большинство атлетов хоть раз в жизни хватали BlackOut на соревнованиях во время Clean или в Front Squat на тренировке. И в моей карьере это было дважды, надеюсь больше не повторится, так как понимаю где допускал ошибку. Что такое BlackOut? По ощущениям и внешнему виду это выглядит как отключение системы от сети питания. Это происходит из-за неправильного удержания/прийома штанги. В результате этой технической ошибки пережимается сонная артерия и кровь с кислородом на долю секунды перестает поступать в мозг. Этого вполне достаточно для того чтобы потерять сознание и элегантно рухнуть на помост. Моя задача не напугать тебя, а предостеречь от таких ситуаций показав и рассказав свой опыт. Запомните, штангу нужно принимать и размещать на дельтах, в противном случае у тебя есть большой шанс повторить мой опыт или опыт парня на видео.

A post shared by Oleksiy TOROKHTIY (UKR🇺🇦) (@torokhtiy) on

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