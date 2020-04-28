Про Бердиєв у Динамо, мутки Суркіса та трансфер Малиновського - ТаТоТаке

Джерело - Чемпіон.
Купа інсайдів, роз'яснень і обговорення найгарячіших новин про Динамо та Шахтар — у свіжому випуску ТаТоТаке.
Таймінг випуску:
01:49 - Малиновського хоче клуб АПЛ, але Аталанта не відпускає
03:33 - Справа по договірняках розвалена
06:40 - Бердиєв підходить Динамо?
10:57 - Роль Суркісів в скандальній справі Приватбанку
14:21 - Пропозиція для наших хейтерів
16:00 - Андрієвського треба повернути в Зорю
18:30 - Шахтар не збирається купувати аргентинців, про яких пишуть ЗМІ
21:32 - Академія Руху — це не зовсім академія
23:27 - Чому Лобановський не потрапив в наш топ тренерів
26:05 - Нова загадка в рубриці ШоТоТаке
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