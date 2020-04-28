Про Бердиєв у Динамо, мутки Суркіса та трансфер Малиновського - ТаТоТаке

Джерело - Чемпіон.

Купа інсайдів, роз'яснень і обговорення найгарячіших новин про Динамо та Шахтар — у свіжому випуску ТаТоТаке.

Таймінг випуску:

01:49 - Малиновського хоче клуб АПЛ, але Аталанта не відпускає

03:33 - Справа по договірняках розвалена

06:40 - Бердиєв підходить Динамо?

10:57 - Роль Суркісів в скандальній справі Приватбанку

14:21 - Пропозиція для наших хейтерів

16:00 - Андрієвського треба повернути в Зорю

18:30 - Шахтар не збирається купувати аргентинців, про яких пишуть ЗМІ

21:32 - Академія Руху — це не зовсім академія

23:27 - Чому Лобановський не потрапив в наш топ тренерів

26:05 - Нова загадка в рубриці ШоТоТаке

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua