 Гол Марко Девича у ворота збірної Англії на Євро-2012. ВІДЕО | Блоги | Champion.com.ua
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Гол Марко Девича у ворота збірної Англії на Євро-2012

Сьогодні 15:30 Valeriy Ruchka 364 0
Гол Марко Девича у ворота збірної Англії на Євро-2012

Джерело - Чемпіон.

Легендарний нападник харківського Металіста Марко Девич виріши повісити бутси на цвях. Ексгравець збірної України вирішив не продовжувати професійну кар'єру футболіста.

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За національну команду Марко зіграв 35 поєдинків в яких забив 7 голів. Але найпам'ятнішим, звісно, буде м'яч на Євро-2012. 

У поєдинку Україна - Англія, який завершився з рахунком 1:0 на користь британців, угорська бригада арбітрів на чолі з Віктором Кашшаї не зарахувала найчистіший гол Марко Девича.

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