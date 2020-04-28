Джерело - Чемпіон.

Легендарний нападник харківського Металіста Марко Девич виріши повісити бутси на цвях. Ексгравець збірної України вирішив не продовжувати професійну кар'єру футболіста.

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За національну команду Марко зіграв 35 поєдинків в яких забив 7 голів. Але найпам'ятнішим, звісно, буде м'яч на Євро-2012.

У поєдинку Україна - Англія, який завершився з рахунком 1:0 на користь британців, угорська бригада арбітрів на чолі з Віктором Кашшаї не зарахувала найчистіший гол Марко Девича.

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