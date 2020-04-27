 18 років тому Динамо зіграло останній домашній матч при Лобановському. Познущалися з Металіста 6:0 | Блоги | Champion.com.ua
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18 років тому Динамо зіграло останній домашній матч під керівництвом Лобановського. Познущалися з Металіста 6:0

Сьогодні 19:58 Valeriy Ruchka 759 0
18 років тому Динамо зіграло останній домашній матч під керівництвом Лобановського. Познущалися з Металіста 6:0

Джерело - Чемпіон.

Цього дня у другому колі чемпіонату України сезону 2001/2002 Динамо на своєму стадіоні розібралося з Металістом з рахунком 6:0.

У першому таймі хет-трик на свій рахунок записав Максим Шацьких, а в другій половині гри вже Валентин Белькевич поповнив свій гольовий реєстр на три м'ячі.

Але не розгромний рахунок на табло став пам'ятним уболівальникам. Саме цей поєдинок став останнім домашнім матчем Валерія Васильовича Лобановського, який команда зіграла на рідному стадіоні Динамо. Уже наступного туру кияни вирушили у Запоріжжя на матч проти Металурга...

 Чемпіонат України

27.04.02. Київ. Динамо. 10000 глядачів.

   Суддя: Е.Абросімов (Одеса).

Динамо (Київ) - Металіст (Харків) - 6:0 (3:0)

   Голи: Шацьких (29, 37, 45), Белькевич (63, 84, 90).

 Динамо: Шовковський, Боднар, Ващук, Федоров, Дмитрулін, Гусін (Гіоане, 73), Гавранчич, Пеєв, Чернат (Мелащенко, 83), Белькевич, Шацьких (Ідахор, 73).

Тренер - Валерій Лобановський.

 Металіст: Горяїнов, Харченко, Пец, Осадчий (Мізін, 46), Алундеріс (Костюков, 25), Мацігура, Березовчук, Швидаков, Кандауров, Назаров, Головко.

Тренер - Михайло Фоменко.

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