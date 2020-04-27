Спортсмены и азарт: В что играют представители мира спорта между матчами и тренировками?

Спортсмены подвержены физическим и психологическим нагрузкам. Многие из них снимают напряжение с помощью азартных игр. Некоторые из знаменитых спортсменов предпочитают игровые автоматы онлайн на деньги, другие испытывают судьбу в карточные игры.

Азартные игры и спорт

Это современные футболисты и представители других спортивных дисциплин на турниры в обязательном порядке берут с собой игровые приставки. Раньше, когда их еще не успели придумать парни из Sony и Microsoft, все довольствовались картами. Это очень удобно, необходима лишь колода, а напарника по перебрасыванию карт можно было найти в любой команде.

В молодости Криштиану Роналду любил на сборах сыграть в покер сыграть на деньги со своими одноклубниками по "Спортингу". Со временем он не утратил своей любимой привычки. Один из известных покер-румов, зная о такой любви португальца, сделал спортсмена лицом компании.

Другим любителем мира азарта является 23-кратный Олимпийский чемпион Майкл Фелбс. Пловец любит игровые автоматы. Его также можно часто видеть за зеленым сукном с картами в руках. После завершения спортивной карьеры Майкл уже заявил, что будет профессиональным игроком в покер. Фелбс говорит, что играет в карты всю свою жизнь. Когда невозможно выплеснуть адреналин в бассейне, покер, блэкджек и игровые автоматы онлайн, помогают спортсмену расслабиться.

Самые азартные спортсмены

Каждый выдающийся спортсмен является азартным человеком. Да, на помосте, футбольном поле или атлетической дорожке, спортсмены должны проявлять хладнокровие. Но сразу после соревнования, необходимо выплеснуть накопившиеся эмоции. И многие это делают с помощью игровых автоматов на деньги. Ведь они предоставляют:

мгновенный доступ к игре;

захватывающий геймплей;

возможность увеличить свой счет.

Одним из больших любителей автоматов является гольфист Джон Дейли. Его называли самым быстрым в туре. Как-то, он рано выбыл из очередного турнира и прямиком отправился в Лас-Вегас разгонять тоску. За 5 часов гольфист смог на разных слотах "поднять" около 1,6 миллионов долларов.

Другим звездным игроком является Чарльз Баркли. MVP сезона 1991 года в составе "Филадельфии-76" и самый ценный игрок 1993 года в составе "Финикс Санз" известен своими похождениями в казино. За один вечер баскетболист выиграл 700 тысяч долларов. Часть средств ему удалось выиграть на спортивных ставках на Суперкубок. Полученный выигрыш "Сыр Чарльз" разменял на фишки и приумножил в карточных играх.

Среди спортсменов, звезд кино и музыки много любителей азартных игр. Они используют свои походы в кино или онлайн-слоты, чтобы расслабиться и отдохнуть.

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