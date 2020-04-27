Переможець Ролан Гаррос заробляє на життя роботою в супермаркеті

Німецький тенісист Кевін Кравіц розповів, що на час карантину, викликаного епідемією коронавірусу, він влаштувався працювати в супермаркет.

Слова 28-річного спортсмена наводить Der Spiegel.

"Я працюю в супермаркеті за 450 євро протягом декількох тижнів. Я планував спробувати працевлаштуватися на нормальну роботу вже давно. Тепер коронавірус дав мені цю можливість. Деякі з моїх колег встають о п'ятій ранку, щоб о пів на шосту бути в супермаркеті і почати розставляти товари на полицях. Я вчуся проявляти більше співчуття", - сказав тенісист.

Головною перемогою в кар'єрі Кравіца є перемога в минулому році на Ролан Гаррос у парному розряді.

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