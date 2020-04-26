ВІДЕО. Витончений пас Кака та гол Шевченка в ворота ПСВ у півфіналі Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Рівно 25 років тому, 26 травня, Мілан на чолі з Шевою крокував до фіналу Ліги чемпіонів.
У першому півфінальному матчі червоно-чорні вдома приймали нідерландський ПСВ. На 42-й хвилині за італійців відзначився Андрій Шевченко. Асистував українцеві бразилець Кака. Матч завершився - 2:0 на корсить Мілану. У другому матчі Мілан на віїзді поступився (3:1), але за сумою двох матчів пробився до фіналу, який став другим за останні три роки.
⏪ В этот день в 2005 году...— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) April 26, 2020
🔴⚫ @jksheva7 забивает с передачи @KAKA в полуфинальном матче с ПСВ ⚽️#ЛигаЧемпионов | @acmilan pic.twitter.com/TydVPZKs9x
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua