ВІДЕО. Витончений пас Кака та гол Шевченка в ворота ПСВ у півфіналі Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Рівно 25 років тому, 26 травня, Мілан на чолі з Шевою крокував до фіналу Ліги чемпіонів.

У першому півфінальному матчі червоно-чорні вдома приймали нідерландський ПСВ. На 42-й хвилині за італійців відзначився Андрій Шевченко. Асистував українцеві бразилець Кака. Матч завершився - 2:0 на корсить Мілану. У другому матчі Мілан на віїзді поступився (3:1), але за сумою двох матчів пробився до фіналу, який став другим за останні три роки.

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