Про майбутнє Ярмоленка, матч зірок УПЛ і крутість Першої ліги - ТаТоТаке

Джерело - Чемпіон.

У новому випуску ТаТоТаке Сергій Болотніков і Михайло Співаковський поговорили про майбутнє Ярмоленка та Циганкова. Ну і уявили себе тренерами збірних легіонерів і українців УПЛ.

Таймінг випуску

01:10 — Ярмоленко хоче повернутись в Динамо, але не зараз

04:27 — Циганков — в лонг-листі італійського середняка

05:01 — Як виглядали б склади команд в матчі всіх зірок цього сезону УПЛ

12:18 — Вільні тренери для Динамо

14:03 — Порівнюємо показники УПЛ і першої ліги

15:01 — Наша версія найсильніших збірних усіх часів

17:24 — Чому відмирає схема 4-4-2

19:34 — Як вираховується детальна статистика матчу

21:42 — Нова загадка в рубриці ШоТоТаке

22:49 — Чому ми не робимо стріми

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