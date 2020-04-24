Про майбутнє Ярмоленка, матч зірок УПЛ і крутість Першої ліги - ТаТоТаке

Джерело - Чемпіон.
У новому випуску ТаТоТаке Сергій Болотніков і Михайло Співаковський поговорили про майбутнє Ярмоленка та Циганкова. Ну і уявили себе тренерами збірних легіонерів і українців УПЛ.
Таймінг випуску
01:10 — Ярмоленко хоче повернутись в Динамо, але не зараз
04:27 — Циганков — в лонг-листі італійського середняка
05:01 — Як виглядали б склади команд в матчі всіх зірок цього сезону УПЛ
12:18 — Вільні тренери для Динамо
14:03 — Порівнюємо показники УПЛ і першої ліги
15:01 — Наша версія найсильніших збірних усіх часів
17:24 — Чому відмирає схема 4-4-2
19:34 — Як вираховується детальна статистика матчу
21:42 — Нова загадка в рубриці ШоТоТаке
22:49 — Чому ми не робимо стріми
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