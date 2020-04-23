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Коли хокеїсти на льоду не можуть розв'язати проблему мирно - в справу вступають кулаки. І саме бійки по праву можна вважати найяскравішими моментами, які виникають на льоду під час поєдинку. Неймовірне напруження емоцій, запал і бажання виграти за будь-яку ціну в одну мить спалахують між командами і зупинити бійню можуть тільки арбітри. Однак, навіть лайнсменам не завжди вдається стримати запал хокеїстів.

Прес-служба Української хокейної ліги підготувала добірку найяскравіших, найжорстокіших і надвидовищних бійок минулих сезонів - від масових баталій, в яких брали участь практично всі гравці обох команд, до особистих єдиноборств, в яких найсильніший визначився тільки після серії потужних ударів.

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