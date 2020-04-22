Найсильніша людина світу! Василь Вірастюк святкує день народження!

Сьогодні, 22 квітня, день народження святкує володар титулу Найсильніша людина світу, неодноразовий чемпіон світу, а також заслужений майстер спорту Василь Вірастюк, йому виповнюється 46 років.

Богатир зміг прославити Україну багатьма спортивними досягненнями, серед яких титул чемпіона світу в силовому багатоборстві. Рекорди найсильнішої людини світу були внесені в "Книгу рекордів України". Василь Вірастюк тягнув п’ять трамвайних вагонів масою 101,5 тонни, за хвилину підняв і встановив на тумби заввишки 130 см чотири крижані куби, кожен по 150 кг. Варто зазначити, що до нього з льодом ніхто не працював.

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