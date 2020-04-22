Він сміявся, коли почув про її смерть - Гравця Саутгемптона звинуватили у вбивстві доньки

Колишня подруга захисника англійського Саутгемптона Яна Валері розповіла, що футболіст убив їх дочку Геру.

Дівчина опублікувала пост з відповідною заявою у Twitter, проте через деякий час його видалила.

So, the person who’s accused Yan Valery of drugging her, and killing a baby has now deleted the post and the account



If he’s guilty he deserves everything he gets, if it’s a hoax and a lie, she, or whoever is behind the account needs some serious jail time. pic.twitter.com/3zNBGiItSt — Scott (@TheSirRobotto) April 18, 2020

Так, вона повідомила, що в кінці 2018 року після нетривалого роману з Валері завагітніла. Футболіст попросив її зробити аборт, однак та відмовилася.

На 20-му тижні вагітності, за її словами, вона прийшла до Валері, щоб обговорити майбутнє дитини. Дівчина заявила, що тоді її екс-хлопець підсипав їй у воду таблетку для переривання вагітності.

Після вона пояснила, що такі таблетки призначені до 10-го тижня вагітності. Вживання їх після зазначеного терміну калічить дитину.

Дівчина зізналася, що їхня дочка Гера померла у неї на руках після народження. "Ян не прийшов на похорон, зате сміявся, коли почув про смерть своєї дочки", — сказала колишня подруга футболіста.

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