Він сміявся, коли почув про її смерть - Гравця Саутгемптона звинуватили у вбивстві доньки

Джерело - nv.ua.
Колишня подруга захисника англійського Саутгемптона Яна Валері розповіла, що футболіст убив їх дочку Геру.
Дівчина опублікувала пост з відповідною заявою у Twitter, проте через деякий час його видалила.
So, the person who’s accused Yan Valery of drugging her, and killing a baby has now deleted the post and the account— Scott (@TheSirRobotto) April 18, 2020
If he’s guilty he deserves everything he gets, if it’s a hoax and a lie, she, or whoever is behind the account needs some serious jail time. pic.twitter.com/3zNBGiItSt
Так, вона повідомила, що в кінці 2018 року після нетривалого роману з Валері завагітніла. Футболіст попросив її зробити аборт, однак та відмовилася.
На 20-му тижні вагітності, за її словами, вона прийшла до Валері, щоб обговорити майбутнє дитини. Дівчина заявила, що тоді її екс-хлопець підсипав їй у воду таблетку для переривання вагітності.
Після вона пояснила, що такі таблетки призначені до 10-го тижня вагітності. Вживання їх після зазначеного терміну калічить дитину.
Дівчина зізналася, що їхня дочка Гера померла у неї на руках після народження. "Ян не прийшов на похорон, зате сміявся, коли почув про смерть своєї дочки", — сказала колишня подруга футболіста.
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