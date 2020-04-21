ВІДЕО ДНЯ. Феноменальний гол Маріо Баслера в ворота Шовковського

Джерело - Чемпіон.

21 квітня 1999 року, київське Динамо програло матч-відповідь мюнхенській Баварії в півфіналі Ліги чемпіонів і зупинилося за крок до фіналу.

У першому матчі в Києві підопічні Лобановського вигравали 3:1, мали ще кілька вбивчих моментів, але...гра завершили гру за рахунку 3:3.

У Мюнхені ж єдиний і переможний гол за Баварію забив Маріо Баслер, який чудо-ударом відправив м'яч у дальній кут воріт Шовковського.

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