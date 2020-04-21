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Дівчина дня: еротична фотосесія української спортивної журналістки, яка має перевагу над Ломаченком

Сьогодні 14:15 Андрій Твердохліб 676 0
Дівчина дня: еротична фотосесія української спортивної журналістки, яка має перевагу над Ломаченком

Джерело - Чемпіон.

Марія Охрименко з минулого року працює на телеканалі XSPORT. Любов до спорту їй привили батьки.

Для мене спорт завжди означав особливий час, - підкреслює Марія. - Час, коли є привід зібратися всією родиною навколо телевізора, щоб повболівати за улюблену команду або спортсмена, за нашу збірну! У такі моменти нам здається, що ми є частиною чогось набагато більшого. Щиро віримо, що ми єдині зі спортсменами, і їх успіх залежить від того, як сильно ми будемо за них уболівати.

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Незважаючи на те, що українці подобалося дивитися спорт, вона ніколи не думала, що її робота буде пов'язана з ним.

 У моєму житті багато речей відбувається спонтанно, і це той самий випадок, - стверджує Охрименко. - Зараз працюю журналістом на спортивному телеканалі, і іноді навіть потрапляю в кадр:) Пам'ятаю свій перший захід, на який поїхала працювати. Це була церемонія нагородження  НОК України "Герої спортивного року".  Нахабно брала номера телефонів у всіх, кого бачила і запрошувала в студію. З цього приводу досі наді мною жартують колеги. Навіть уклала парі з одним зі спортсменів і… успішно програла його. Згодом навчилася розуміти внутрішній світ спорту, розбиратися в тонкощах.

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Найбільше Марія любить зимові види спорту.

Можу спокійно включити керлінг і дивитися, хоча багато хто не розуміє його, -  зізнається українка. - Один з улюблених видів спорту - біатлон. Але, підкреслю,  чоловічий біатлон. Ну і, звичайно ж, хокей відтепер в моєму житті займає не останнє місце) Раніше ніколи не дивилася єдиноборства, не стежила за боксом - для мене це дуже жорстокий вид спорту. Але за іронією долі, саме на такі події виїжджаю найчастіше. Скажу чесно, іноді відвертаюсь і не дивлюся, бо деякі моменти дуже жорсткі для мене.

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Як і свого часу Василь Ломаченко, Марія Охрименко займалася народними танцями. Причому тут українка має значну перевагу по регаліям над нашим чемпіоном, який "танцював" недовго, швидко зробив свій вибір на користь боксу. 

 В Маріуполі, звідки я родом,  16 років танцювала в народному ансамблі танцю "Квітень", - пригадує Марія.-. Була солісткою колективу, який перемагав як у всеукраїнських, так і міжнародних конкурсах, брав участь у представницьких міжнародних фестивалях.

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Максим Розенко, Чемпіон

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