Перша Ліга: проблеми, трансфери, карантин та вихід в УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Перша ліга зараз цікавіша за УПЛ. 8 команд воюють за вихід у найвищий дивізіон. Тут багато цікавих тренерів, нестандартних історій та унікальних команд: Минай, Чорноморець, Інгулець, Агробізнес, Рух, Волинь, Прикарпаття, Металіст - кожен може знайти команду зі своєю історією.

У цьому випуску 8 клубів розказують про Першу Лігу, трансфери, проблеми, карантин, ідеї та майбутнє: Кополовець, Бакалов, Лавриненко, Маркевич, Ковалюк, Тлумак, Демченко та Чижевський. Після цього випуску ви набагато краще будете розуміти та знати про Першу Лігу та український футбол.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua