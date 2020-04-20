У Кам'янсько-Уральському (Свердловська область) на честь Великодня запустили повітряну кулю з зображенням Ісуса Христа. Спочатку запуск планувався на 19 квітня, але довелося перенести на день через погодні умови.

Політ організувала Федерація боксу у Свердловській області. Акцію не погодили з владою Каменська-Уральського, але, як заявили в прес-службі мерії, "карати боксерів нема за що".

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