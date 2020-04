19 квітня 2000 року, гравець Реалу Фернандо Редондо виконав феноменальний фінт, який шокував не лише захисників Манчестер Юнайтед і Олд-Траффорд, а й увесь футбольний світ.

Аргентинець неймовірним чином прокинув м'яч поміж ніг Хеннінгу Бергу, вийшов на оперативний простір і виклав м'яч на ногу Раулю. Сьомому номеру залишалося лише підставити ногу й закотити м'яч в порожні ворота.

Насолоджуємось!

