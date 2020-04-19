Він мав стати зіркою українського футболу. Денису Гармашу - 30!

Хавбек київського Динамо Денис Гармаш, який виступає на правах оренди за турецький клуб Різеспор, сьогодні, 19 квітня, святкує своє 30-річчя.
Пропонуємо згадати, чим запам'ятався українському вболівальнику цей, без перебільшення, талановитий футболіст, який так і не зміг стати справжньою зіркою
1. Фантастичним переможним голом у фіналі чемпіонату Європи U-20 2009 року:
2. Геніальном пасом на Ярмоленка у виїзній грі кваліфікації Ліги чемпіонів 2012 року:
3. Феноменальною грою проти Порту в Лізі чемпіонів 2015/16:
4. Голом-красенем у ворота Наполі в Лізі чемпіонів 2016/17:
5. Скандальним вилученням імені Вакса, яке спричинило бійку навіть між лавами запасних Шахтаря й Динамо:
6. Непристойними жестами на адресу вболівальників Шахтаря:
7. Назвав Тараса Степаненка гнилою людиною:
8. Кивком у голову Жуніора Мораеса:
9. Переможним голом у ворота Шахтаря у грі за Суперкубок України 2019 року:
10. Зворушливою, майже батьківською любов'ю Юрія Сьоміна:
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua