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Він мав стати зіркою українського футболу. Денису Гармашу - 30!

Сьогодні 11:48 Valeriy Ruchka 589 0
Він мав стати зіркою українського футболу. Денису Гармашу - 30!

Хавбек київського Динамо Денис Гармаш, який виступає на правах оренди за турецький клуб Різеспор, сьогодні, 19 квітня, святкує своє 30-річчя.

Пропонуємо згадати, чим запам'ятався українському вболівальнику цей, без перебільшення, талановитий футболіст, який так і не зміг стати справжньою зіркою

1. Фантастичним переможним голом у фіналі чемпіонату Європи U-20 2009 року:

2. Геніальном пасом на Ярмоленка у виїзній грі кваліфікації Ліги чемпіонів 2012 року:

3. Феноменальною грою проти Порту в Лізі чемпіонів 2015/16:

4. Голом-красенем у ворота Наполі в Лізі чемпіонів 2016/17:

5. Скандальним вилученням імені Вакса, яке спричинило бійку навіть між лавами запасних Шахтаря й Динамо:

6. Непристойними жестами на адресу вболівальників Шахтаря:

7. Назвав Тараса Степаненка гнилою людиною:

8. Кивком у голову Жуніора Мораеса:

9. Переможним голом у ворота Шахтаря у грі за Суперкубок України 2019 року:

10. Зворушливою, майже батьківською любов'ю Юрія Сьоміна:

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