Джерело - Чемпіон.
Михайло Співаковський і Сергій Болотніков продовжують відповідати на запитання уболівальників.
Таймінг випуску:
01:27 — Чи потрібен Лєднєв Динамо?
04:47 — Динамо цікавиться Філіпповим
06:13 — Кайоде — корисна помилка селекції Шахтаря
07:17 — Хто найбільше заслуговує на вихід в УПЛ
08:57 — Запускаємо нову рубрику “Бюро знахідок”
09:56 — Кардинальні зміни в правилах футболу
12:18 — Як Калиниченко відстоював честь України на російському телебаченні
14:01 — Яким чином Трансфермаркт формує ціни футболістів
14:45 — Скільки заробляють скаути
16:13 — Нова загадка в рубриці ШоТоТаке - від Співаковського
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