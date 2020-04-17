 Форвард для Динамо, проблеми Лєднєва і приховані лідери Першої ліги - ТаТоТаке. ВІДЕО | Блоги | Champion.com.ua
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Форвард для Динамо, проблеми Лєднєва і приховані лідери Першої ліги - ТаТоТаке
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Форвард для Динамо, проблеми Лєднєва і приховані лідери Першої ліги - ТаТоТаке

Сьогодні 06:38 Valeriy Ruchka 1416 0
Форвард для Динамо, проблеми Лєднєва і приховані лідери Першої ліги - ТаТоТаке

Джерело - Чемпіон.

Михайло Співаковський і Сергій Болотніков продовжують відповідати на запитання уболівальників.

Таймінг випуску:

01:27 — Чи потрібен Лєднєв Динамо?

04:47 — Динамо цікавиться Філіпповим

06:13 — Кайоде — корисна помилка селекції Шахтаря

07:17 — Хто найбільше заслуговує на вихід в УПЛ

08:57 — Запускаємо нову рубрику “Бюро знахідок”

09:56 — Кардинальні зміни в правилах футболу

12:18 — Як Калиниченко відстоював честь України на російському телебаченні

14:01 — Яким чином Трансфермаркт формує ціни футболістів

14:45 — Скільки заробляють скаути

16:13 — Нова загадка в рубриці ШоТоТаке - від Співаковського

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