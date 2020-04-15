Джерело - Чемпіон.

Ще декілька років тому Говерла була постійним учасником УПЛ. Зараз же про неї майже ніхто не згадує.

Клуб, у якому розкривалися динамівські таланти і грав віце-чемпіон Європи і бронзовий призер чемпіонату світу. Колишній віце-президент Говерли Олександр Шуфрич завітав у Бомбардир і дав перше велике інтерв'ю після банкрутства клубу.

Які насправді були причини розвалу, об'єми заборгованостей та договірні матчі. І як Куарежма ледь не переїхав до Ужгорода.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua