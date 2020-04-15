 Віталія Кличка таки відправляли в нокаут – рідкісне відео | Блоги | Champion.com.ua
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Віталія Кличка таки відправляли в нокаут – рідкісне відео

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Віталія Кличка таки відправляли в нокаут – рідкісне відео

Видатний український боксер Віталій Кличко має унікальне досягнення. Хоча в пасиві Кличка як боксера дві поразки, жоден із 47 суперників не зміг нокаутувати українського чемпіона. Але це стосується тільки боксу. У кікбоксингу Віталію таки доводилося опинятися на канвасі.

Віталій Кличко з дитинства захоплювався різними видами єдиноборств, але надавав перевагу кікбоксингу.

Шість разів Віталій ставав чемпіоном світу з кікбоксингу (двічі серед аматорів і чотири рази серед професіоналів). Пізніше він перейшов у бокс.

Як кікбоксер на рингу він провів 35 поєдинків, в 34 з яких здобув перемогу – 22 дострокові.

Єдиної поразки Віталію у 1992 році завдав англієць Пеле Рейд.

Відео бою та нокауту Кличка (українець у синій майці)

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