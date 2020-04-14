 Алієв одягнув сукню дочки для популярного челенджа. ВІДЕО | Блоги | Champion.com.ua
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Алієв одягнув сукню дочки для популярного челенджа

Сьогодні 17:33 Valeriy Ruchka 185 0
Алієв одягнув сукню дочки для популярного челенджа

Колишній півзахисник київського Динамо і збірної України Олександр Алієв взяв участь у популярному челенджі, за умовами якого він помінявся одягом зі своєю дочкою.

Ексфутболіст у сторіс Instagram виклав відео, зняте ним особисто на телефон. У ролику його дочка танцює, а Алієв знімає те, що відбувається, на телефон.

За умовами челенджу, в один з моментів світло гасне, після чого знову вмикається, а учасники челенджу постають в одязі партнера.

Алієв з дочкою з поставленим завданням впоралися блискуче. Після зміни одягу дочка ексфутболіста стояла в його футболці і шортах з телефоном, а її батько танцював у сукні.

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