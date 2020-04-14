Шевченко із сином виконали челендж від Джоковича

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко взяв участь у челенджі, який запустив сербський тенісист Новак Джокович. Ноле і його дружина Елена зробили акробатичний трюк: перший учасник лягає на підлозі, а другий стає йому на ноги та утримує рівновагу.

Шевченко прийняв естафету від Джоковича і виконав челендж з сином Крістіаном приблизно з 10-тої спроби (друге відео в пості Андрія). Наставник збірної України кинув виклик друзям-спортсменам: Віталію Кличку, Кака, Паоло Мальдіні, Андреа Пірло, Джанлуїджі Буффону та акторові Марку Волбергу.

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