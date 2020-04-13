Футболіст білоруського клубу застряг у рекламному щиті під час матчу

У матчі 4-го туру чемпіонату Білорусі Слуцьк і Вітебськ зіграли внічию з рахунком 1:1.

Смішний епізод стався в компенсований час матчу. Форвард Слуцька Артем Сердюк врізався у рекламний щит і ногою пробив його. Деякий час футболіст не міг вирватися з пастки.

Чемпионат Белоруссии нереально затягивает 😉

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