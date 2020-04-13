УПЛ дограють, баласт Шахтаря і де дівся ліберо - ТаТоТаке

Джерело - Чемпіон.

Трансферні чутки довкола Динамо, новий формат УПЛ і ваші улюблені рубрики — в новому випуску ТаТоТаке на карантині.

Таймінг випуску:

01:40 — Коли поновиться УПЛ

02:41 — Як може змінитись формат УПЛ, якщо чемпіонат не дограють

04:41 — Коментуємо чутки про Миколенка і Попова в Наполі

06:59 — Гравці Шахтаря, яких варто позбутись цього літа

10:05 — Хто може замінити Степаненка в збірній

11:48 — Плей-оф за ЛЄ буде іншим, якщо Кубок виграє не Динамо

12:54 — Схоже, у Чорноморця почались фінансові проблеми

14:14 — Наші улюблені серіали

16:18 — Чому зникла позиція ліберо

18:25 — Продовження квізу ШоТоТаке

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