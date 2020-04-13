УПЛ дограють, баласт Шахтаря і де дівся ліберо - ТаТоТаке

Джерело - Чемпіон.
Трансферні чутки довкола Динамо, новий формат УПЛ і ваші улюблені рубрики — в новому випуску ТаТоТаке на карантині.
Таймінг випуску:
01:40 — Коли поновиться УПЛ
02:41 — Як може змінитись формат УПЛ, якщо чемпіонат не дограють
04:41 — Коментуємо чутки про Миколенка і Попова в Наполі
06:59 — Гравці Шахтаря, яких варто позбутись цього літа
10:05 — Хто може замінити Степаненка в збірній
11:48 — Плей-оф за ЛЄ буде іншим, якщо Кубок виграє не Динамо
12:54 — Схоже, у Чорноморця почались фінансові проблеми
14:14 — Наші улюблені серіали
16:18 — Чому зникла позиція ліберо
18:25 — Продовження квізу ШоТоТаке
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