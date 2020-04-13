Стадіон, так стадіон. Рік після виборів: що казали про політику спортсмени

Джерело - Чемпіон.

Стадіон так стадіон! Рік тому вся країна жила разом із цією фразою у передчутті другого туру президентських виборів! Зараз же – це не досяжна мрія – за яку ще й можна добрячий штраф отримати.

Маркевич, Буряк, Горяїнов, Богданов, Березовчук, Шищенко, Валяєв, Кандауров, Яценко - це зіркові гості інтерв'ю.

За кого вони голосували, що казали про вибори, Зеленського, Порешенка та інших - дивіться у цій добірці!

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