ВІДЕО. Завершення історії: Ломаченко переміг Селімова в WSB і поставив крапку в протистоянні з росіянином

Джерело - Чемпіон.

Росіянин Альберт Селімов - єдиний хто перемагав Василя Ломаченка на любительському ринзі.

Український суперчемпіон двічі брав переконливий реванш у росіянина. Спочатку на Олімпійських іграх-2008 у Пекіні Василь знищив опонента - 14:7.

Третій і останній бій між Ломаченком і Селімовим відбувся в рамках напівпрфесінальної ліги WSB. 30 березня 2013 року, Лома у складі Українських отаманів переміг Селімова (2:1), який представляв Бакинські вогні.

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