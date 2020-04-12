ВІДЕО. Завершення історії: Ломаченко переміг Селімова в WSB і поставив крапку в протистоянні з росіянином

Джерело - Чемпіон.
Росіянин Альберт Селімов - єдиний хто перемагав Василя Ломаченка на любительському ринзі.
Український суперчемпіон двічі брав переконливий реванш у росіянина. Спочатку на Олімпійських іграх-2008 у Пекіні Василь знищив опонента - 14:7.
Третій і останній бій між Ломаченком і Селімовим відбувся в рамках напівпрфесінальної ліги WSB. 30 березня 2013 року, Лома у складі Українських отаманів переміг Селімова (2:1), який представляв Бакинські вогні.
Сестра Ломаченка вражає своєю красою. ФОТО
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua