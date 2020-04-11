Відео дня. Український боксер утік від поліції, порушивши карантин

Джерело - Чемпіон.

Цікавий епізод трапився з українським боксером Іваном Редкачем під час пробіжки вздовж узбережжя в Каліфорнії.

Редкач, незважаючи на карантин, продовжує тренуватися та робити ранкові пробіжки. Під час однієї з таких пробіжок, за українцем розпочали погоню поліцейські, але Редкач не лише вправно боксує, а й швидко бігає.

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