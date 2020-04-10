 Баласт Динамо, заміна Пятову та Скрипник проти Вернидуба - ТаТоТаке | Блоги | Champion.com.ua
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Баласт Динамо, заміна Пятову та Скрипник проти Вернидуба - ТаТоТаке

Сьогодні 20:33 Valeriy Ruchka 546 0
Баласт Динамо, заміна Пятову та Скрипник проти Вернидуба - ТаТоТаке

Джерело - Чемпіон.

Динамо, Шахтар, Зоря та багато іншого — Михайло Співаковський і Сергій Болотніков продовжують відповідати на запитання уболівальників, розповідають про себе і запускають цікавий квіз.

Таймінг випуску:

01:43 — Гравці Динамо, яких варто позбутись цього літа

04:26 — Порівнюємо показники Зорі при Скрипнику і Вернидубі

05:42 — Трубін реально може стати топ-голкіпером

07:33 — За які місця в АПЛ боролись би Шахтар і Динамо

09:07 — Хто такий раумдойтер

11:41 — Стадіони, які найбільше нас вразили

15:19 — Співаковський розповідає, як шукає гравців для клубів УПЛ

17:37 — Як Співаковський потрапив в театр

19:38 — Загадка для глядачів ТаТоТаке від нашого підписника

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