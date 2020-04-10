Баласт Динамо, заміна Пятову та Скрипник проти Вернидуба - ТаТоТаке

Джерело - Чемпіон.
Динамо, Шахтар, Зоря та багато іншого — Михайло Співаковський і Сергій Болотніков продовжують відповідати на запитання уболівальників, розповідають про себе і запускають цікавий квіз.
Таймінг випуску:
01:43 — Гравці Динамо, яких варто позбутись цього літа
04:26 — Порівнюємо показники Зорі при Скрипнику і Вернидубі
05:42 — Трубін реально може стати топ-голкіпером
07:33 — За які місця в АПЛ боролись би Шахтар і Динамо
09:07 — Хто такий раумдойтер
11:41 — Стадіони, які найбільше нас вразили
15:19 — Співаковський розповідає, як шукає гравців для клубів УПЛ
17:37 — Як Співаковський потрапив в театр
19:38 — Загадка для глядачів ТаТоТаке від нашого підписника
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