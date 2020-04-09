Джерело - Чемпіон.

Нападник київського Динамо Євген Рязанцев, який напередодні опублікував на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram фото на фоні розкішної автівки, подякувавши батькам за подарунок, заявив, що це фейк.

Вихованець "біло-синіх" записав і виклав відео, на якому пояснив свій попередній пост свого роду "соціальним експериментом" – таким чином гравець вирішив подивитись на реакцію друзів та підписників.

"Я хотів подивитися на реакцію людей. Це не мій автомобіль, я взяв його в оренду. Після того поста мені почали писати багато дівчат. Це все дешевий понт, але я хотів подивитися на реакцію", – розповів форвард Динамо.

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