Джерело - Чемпіон.

Ексфутболіст Динамо та збірної України Олександр Алієв на прохання підписників свого YouTube-каналу Кент повторив 5 своїх найкращих штрафних у кар'єрі.

Єдиним виключенням став гол у ворота збірної Туреччини на молодіжному Євро-2006. Як зазначив сам футболіст, той гол є його найулюбленішим, але повторити його майже неможливо.

Чи вийшло у Алієва судити вам.

Також Алієв звернувся до Віталія Кличка та Андрія Павелка з приводу стадіону Восход.

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