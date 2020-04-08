Зірки українського футболу зняли ролик про миття рук

Джерело - Чемпіон.
У самий розпал пандемії коронавірусу, українські футболісти вирішили допомогти медикам донести до уболівальників головну рекомендацію - мити руки.
Гравці разом зі своїми дружинами знялися в оригінальному відео - кожен по черзі миє руки і передає естафету наступному. У ролику серед інших взяли участь Артем Кравець, Євген Коноплянка, Олександр Зінченко, Микола Шапаренко, Артем Мілевський, Беньямін Вербич, Микола Морозюк та інші.
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Мне руки можно уже не мыть😅😜 А вы мойте и сидите дома ☝🏼🙏🏼 #stayathome and #washyourhands #family
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