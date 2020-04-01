Дата 1 квітня для любителів боксу запам'яталася завдяки поразці Віталія Кличка в поєдинку проти Кріса Берда.

У тому бою Віталій програв перший раз за більш ніж трирічну професійну кар'єру. До того в послужному списку українця значилися 27 боїв і 27 перемог нокаутом. В його руках був титул WBO, який він на рингу берлінського залу Estrel Convention Center захищав втретє.

Варто визнати, що Віталій Кличко був мало схожий на самого себе.

Завершився поєдинок після дев'ятого раунду, коли Віталій відмовився продовжувати бій. На той момент він вигравав за оцінками суддів - 88:83, 89:82, 88:83.

Після бою Віталій помахав рукою з рингу всім своїм шанувальникам і сказав: "Я перепрошую. У третьому раунді я відчув сильний біль, який ставав не терпимим".

Потім з'ясувалося, що у Віталія стався відрив плечового м'язу лівої руки. Відразу після цього він переніс двогодинну операцію на руці, а період реабілітації зайняв вісім місяців.

Кріс Берд залишався чемпіоном світу за версією WBO рівно півроку, поки 14 жовтня того ж 2000 роки не зійшовся з Володимиром Кличком (34-1, 31 КО).

Цей поєдинок отримав назву "Помста брата". Бій проходив з перевагою Володимира. По ходу бою Берд двічі опинявся на настилі рингу в 9-му і 11-му раундах. Поєдинок завершився перемогою Кличка-молодшого одноголосним суддівським рішенням.

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