Екскапітан лондонського Челсі і національної команди Англії Джон Террі, який нині працює асистентом головного тренера в Астон Віллі, підтримав челендж Залишайся вдома.
39-річний фахівець під гімн Ліги чемпіонів закинув рулон туалетного паперу в трофей головного єврокубка.
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🏆🧻 I was going to put my kit on but I couldn’t find my shin pads ⚽️😜 @championsleague @chelseafc
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