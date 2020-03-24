Екскапітан лондонського Челсі і національної команди Англії Джон Террі, який нині працює асистентом головного тренера в Астон Віллі, підтримав челендж Залишайся вдома.

39-річний фахівець під гімн Ліги чемпіонів закинув рулон туалетного паперу в трофей головного єврокубка.

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