23 березня виповнюється 40 років фанатському руху київського Динамо.

Про це повідомляє фанатське угруповання WBC.

"Рівно 40 років тому у москві (в оригіналі) відбувся хокейний поєдинок спартак (в оригіналі) - Сокіл, на який відправились 13 фанатів з Києва. І саме цей день прийнято вважати точкою відліку київського фанатизму. Покоління за поколінням біло-сині фанати тримають високу планку і наводять страх на ворогів. Вітаємо кожного, хто вкладав і вкладає свої сили, час та здоров'я у підтримку Динамо Київ. Сьогодні наше свято!

Звичайно ж, ми планували певні заходи зі святкування ювілею, але через ситуацію в світі всі вони перенесені на невизначений термін. Сьогодні ж просимо усіх залишатись вдома", – йдеться в повідомленні WBC.