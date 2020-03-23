 Рекорд, який не можуть побити 68 років. Українець закинув три шайби за 21 секунду у матчі НХЛ | Блоги | Champion.com.ua
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Рекорд, який не можуть побити 68 років. Українець закинув три шайби за 21 секунду у матчі НХЛ
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Рекорд, який не можуть побити 68 років. Українець закинув три шайби за 21 секунду у матчі НХЛ

Сьогодні 18:50 Valeriy Ruchka 1399 0
Рекорд, який не можуть побити 68 років. Українець закинув три шайби за 21 секунду у матчі НХЛ

23 березня 1952 року українець Білл Мосієнко встановив неймовірний рекорд в НХЛ, який навряд чи колись буде перевершено.

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Білл народився в канадському Вінніпезі в сім’ї українських емігрантів. Мав 9 братів і 4 сестер. З дитинства захоплювався хокеєм. З “яструбами” Білл підписав контракт у 1941 році, але невдовзі був призваний до війська. А в сезоні 1944 року йому вдалося закинути 32 шайби.

23 березня 1952 року в легендарному Медісон Сквер Гарден проходив звичайний матч регулярного чемпіонату НХЛ між нью-йоркськими Рейнджерами і чиказькими Чорними Яструбами. Невелика глядацька аудиторія, команди-аутсайдери (Рейнджери – п’яті, Яструби – шості), остання гра регулярного сезону і дощовий вечір. Хто ж міг підозрювати, що нечисленні глядачі стануть свідками події, яка увійде в Книгу рекордів НХЛ? Героями цього рекорду стали троє: голкіпер Рейнджерів Лорн Андерсон і його опоненти – Яструби Гус Боднар і Білл Мосієнко. Протягом 21 секунди – з 6:09 до 6:30 – вони видали рекордну феєрію.

Йшов третій період матчу. Нью-Йорк Рейнджерс вигравали в Чикаго Блек Гукс з рахунком 6:2. І раптом гості “вибухнули” – тричі Білл Мосієнко вразив ворота Андерсона, і тричі його асистентом виступав інший українець – Гус Боднар. Подейкують навіть, що Білл міг стати і автором чотирьох голів, забитих менше, ніж за хвилину, проте промахнувся з вигідної позиції. Це безумство закінчилося приголомшливою вольовою перемогою – у підсумку Яструби перемогли з рахунком 7:6.

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