Бразильський фанат Марсел Феррі, який відомий тим, що колекціонує ігрову форму Андрія Шевченка, похвалився колекцією своїх футболок.
Відповідне фото Феррі розмістив у своєму Instagram.
На фото можна побачити різні футболки всіх команд, за які виступав Шевченко - Динамо, Мілана, Челсі і збірної України. Феррі зазначив, що показав не всі футболки зі своєї колекції.
"Ласкаво просимо в світ Андрія Шевченка! Ось деякі футболки Шеви з моєї колекції. Шева найкращий! Король! Ідол! Легенда"
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WELCOME TO ANDRIY SHEVCHENKO WORLD! 🙌🏼 Some of my Sheva shirts collection. Sheva The Best! The King! Idol! LEGEND! 👑🐐🇺🇦 #KitsOutChallenge #StayAtHome 🙏🏼 #Shevchenko #Sheva #AndriyShevchenko #TheKingSheva @andriyshevchenko @kristenpazik1 @classicfootballshirts @andriy_shevchenko_iran @uafukraine @acmilan @fc_dynamo_kyiv @chelseafc @andriyshevchenko @jamie.redknapp Please, show to Sheva my collection. 🙏🏼 @brutfootball
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