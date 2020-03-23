Бразильський фанат Марсел Феррі, який відомий тим, що колекціонує ігрову форму Андрія Шевченка, похвалився колекцією своїх футболок.

Відповідне фото Феррі розмістив у своєму Instagram.

На фото можна побачити різні футболки всіх команд, за які виступав Шевченко - Динамо, Мілана, Челсі і збірної України. Феррі зазначив, що показав не всі футболки зі своєї колекції.

"Ласкаво просимо в світ Андрія Шевченка! Ось деякі футболки Шеви з моєї колекції. Шева найкращий! Король! Ідол! Легенда"

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