View this post on Instagram

WELCOME TO ANDRIY SHEVCHENKO WORLD! 🙌🏼 Some of my Sheva shirts collection. Sheva The Best! The King! Idol! LEGEND! 👑🐐🇺🇦 #KitsOutChallenge #StayAtHome 🙏🏼 #Shevchenko #Sheva #AndriyShevchenko #TheKingSheva @andriyshevchenko @kristenpazik1 @classicfootballshirts @andriy_shevchenko_iran @uafukraine @acmilan @fc_dynamo_kyiv @chelseafc @andriyshevchenko @jamie.redknapp Please, show to Sheva my collection. 🙏🏼 @brutfootball