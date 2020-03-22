Коронавірус і тренування: правила поведінки в спортзалі

Джерело - MixSport.

З 12 березня по всій Україні оголосили карантин: закрили дитячі садки, школи, університети. Також скасовано масові заходи: кіносеанси, концерти, конференції тощо. Спортивні змагання проводитимуться без глядачів. При цьому спортклуби продовжують працювати в звичайному режимі. Розповідаємо, яких правил потрібно дотримуватися, якщо ви вирішили відвідувати фітнес-центри під час карантину.

Чи варто відвідувати спортзал?

Вирішувати тільки вам. Вранці та ввечері у спортзалі тренується досить багато людей. Крім того, в спортивних клубах рівень вологості може бути підвищений, що сприяє більш активному поширенню мікробів. Тому якщо ви хочете максимально убезпечити себе, відмовтеся від походу в спортзал на період карантину. Щоправда, вам навряд чи повернуть гроші за абонемент, так як фітнес-центри офіційно продовжують роботу.

Щоб не втрачати форму, продовжуйте займатися вдома. Нещодавно ми розповідали, як організувати ефективні тренування вдома. Це корисно не тільки для вашої фізичної форми, а й для здоров'я. Адже регулярні тренування в помірному темпі підвищують імунітет і позбавляють від стресу. А це зараз особливо актуально.

Якщо ви вирішили продовжувати ходити до спортзалу, вам необхідно дотримуватися деяких правил.

Правила гігієни в спортзалі

У першу чергу, потрібно виконувати загальні рекомендації від ВООЗ з профілактики коронавірусу:

регулярно мийте руки з милом або обробляйте їх дезінфікуючим засобом;

при чханні або кашлі прикривайте рот і ніс не долонею, а згином ліктя або одноразовою серветкою (після використання серветку потрібно одразу викинути);

уникайте контактів з людьми з симптомами ГРВІ або грипу;

якщо у вас погане самопочуття, залишайтеся вдома;

при підвищенні температури, появі сухого кашлю і утрудненого дихання звертайтеся за медичною допомогою.

До спортзалу носіть свій рушник, свій килимок для вправ на підлозі й антисептик. Завжди протирайте тренажер до і після його використання. Поки немає інформації, що коронавірус поширюється через піт. Але людина могла чхнути або кашлянути в руку, а потім доторкнутися до тренажерів. Під час тренування намагайтеся не торкатися руками до обличчя. Спортивну форму потрібно прати після кожного відвідування спортзалу. Намагайтеся, щоб волога форма не лежала довго в сумці або рюкзаку.

Зазвичай, найбільше скупчення людей у ​​фітнес-центрах спостерігається вранці та ввечері в будні дні й на вихідних. Якщо у вас є можливість ходити до спортзалу вдень, скористайтеся нею.

Важливо, щоб у фітнес-клубі регулярно проводили вологе прибирання, провітрювання, а також забезпечили доступ до антисептичних засобів. Поцікавтеся у адміністраторів, які запобіжні заходи було вжито.

І, нарешті, головне правило – ніякої паніки!

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