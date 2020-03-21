Джерело - Чемпіон.

Українська легкоатлетка Ганна Рижикова продовжує підготовку до Олімпійських ігор, які мають відбутися влітку цього року.

Відео зі своїм тренуванням спортсменка з Дніпра опублікувала в своєму Instagram.

Нагадаємо, Олімпійські ігри-2020 мають відбутися в Токіо з 24 липня по 9 серпня, проте через пандемію коронавірусу найголовніший старт чотириріччя наразі під загрозою. В оргкомітеті Олімпійських ігор заявили, що продовжують підготовку до змагань. А напередодні в МОК (Міжнародний олімпійський комітет) заявили, що не бачуть підстав для перенесення або скасування Ігор.

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