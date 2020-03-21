Джерело - Чемпіон.
Українська легкоатлетка Ганна Рижикова продовжує підготовку до Олімпійських ігор, які мають відбутися влітку цього року.
Відео зі своїм тренуванням спортсменка з Дніпра опублікувала в своєму Instagram.
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Challenge #stayathome Sometimes it’s something more important than you own ambitions! Please, be safe! If you can stay at home, train at home! Nominate @lyakhova.olga.800 @anna_titimets @leasprunger _____________________________________________ Iснують речі, важливіші за власні амбіції! Якщо у вас є можливість, залишайтеся вдома, не наражайте на небезпеку себе та своїх близьких! А тренуватися можна i в кiмнатi😉 #stayathome Для занять🤸♂️ вдома 🏠 можу порадити професiйного тренера @alevtyna_ruieva _____________________________________________ #nopanic #staypositive #trainathome #hometraining #abs #legworkout #stayfitdontquit #nike #niketraining #nikewomen #stayactive
Нагадаємо, Олімпійські ігри-2020 мають відбутися в Токіо з 24 липня по 9 серпня, проте через пандемію коронавірусу найголовніший старт чотириріччя наразі під загрозою. В оргкомітеті Олімпійських ігор заявили, що продовжують підготовку до змагань. А напередодні в МОК (Міжнародний олімпійський комітет) заявили, що не бачуть підстав для перенесення або скасування Ігор.
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