 Хавбек Динамо вивів флешмоб з туалетним папером на новий рівень. ВІДЕО | Блоги | Champion.com.ua
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Хавбек Динамо вивів флешмоб з туалетним папером на новий рівень

Сьогодні 14:32 Андрій Твердохліб 962 0
Хавбек Динамо вивів флешмоб з туалетним папером на новий рівень

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Динамо Микола Шапаренко долучився до флешмобу з туалетним папером, який цими днями набрав обертів.

Шапаренко продемонтстрував свою майстерність володіння рулоном паперу та передав естафету Віктору Циганкову, Беньяміну Вербичу та ексдинамівцю Чече.

Нагадаємо, що президент Динамо також долучився до флешмобу, а відомий агент Дмитро Селюк різко засудив дії футболістів.

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