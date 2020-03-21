Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Динамо Микола Шапаренко долучився до флешмобу з туалетним папером, який цими днями набрав обертів.

Шапаренко продемонтстрував свою майстерність володіння рулоном паперу та передав естафету Віктору Циганкову, Беньяміну Вербичу та ексдинамівцю Чече.

Нагадаємо, що президент Динамо також долучився до флешмобу, а відомий агент Дмитро Селюк різко засудив дії футболістів.

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