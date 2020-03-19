Російська модель Єкатерина Дорожко, дружина нападника Палмейрас Луїса Адріано, колишнього гравця донецького Шахтаря, пожартувала над росіянами, які скупили всі продукти з магазинів через пандемію коронавірусу.

Дорожко опублікувала в Instagram відео з магазину з порожніми полицями, підписавши його зі смайликами: "Не треба так".

Из Инстаграма Екатерины Дорожко pic.twitter.com/jrEaTngFio — Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) March 19, 2020

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