Футболісти київського Динамо закликають уболівальників поводитися максимально обережно та за можливості залишатися вдома під час пандемії коронавірусу.

Про це заявив капітан команди Сергій Сидорчук на офіційній сторінці клубу у Fecebook.

"Людське життя - це головне! Ми, футболісти Динамо закликаємо вас бути відповідальними, максимально обмежити соцыальны контакти. Зберігайте спокій! Як швидко ми подолаємо цей час, залежить від кожного з вас", - сказав Сидорчук.

Нагадаємо, що рініше до світової спільноти звернулися Кріштіану Роналду та Юрген Клооп, а Олександр Усик заявив, що найбільшим вірусом є гріх і продовжив давати свої безглузді поради.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua