 Людське життя - це головне, - капітан Динамо звернувся до вболівальників. ВІДЕО | Блоги | Champion.com.ua
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Людське життя - це головне, - капітан Динамо звернувся до вболівальників

Футболісти київського Динамо закликають уболівальників поводитися максимально обережно та за можливості залишатися вдома під час пандемії коронавірусу.

Про це заявив капітан команди Сергій Сидорчук на офіційній сторінці клубу у Fecebook.

"Людське життя - це головне! Ми, футболісти Динамо закликаємо вас бути відповідальними, максимально обмежити соцыальны контакти. Зберігайте спокій! Як швидко ми подолаємо цей час, залежить від кожного з вас", - сказав Сидорчук.

Нагадаємо, що рініше до світової спільноти звернулися Кріштіану Роналду та Юрген Клооп, а Олександр Усик заявив, що найбільшим вірусом є гріх і продовжив давати свої безглузді поради.

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