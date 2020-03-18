У зв'язку з пандемією коронавірусу у світі скасовували або перенесли більшість усіх спортивних змагань.
Актуально: Коронавірус у спорті: події, які скасували через спалах хвороби. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Тому спортсмени підтримують свою форму вдома. Хтось бере участь в новому челенджі #stayathomechallenge, хтось розважається з дітьми, а дехто наполегливо працює, щоб не втратити фізичних кондицій. Ми вирішили зробити добірку про те, чим же займаються українські спортсмени на карантині.
Олексій Торохтій
Еліна Світоліна і Гаель Монфіс
Ольга Харлан
Андрій Лунін
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Олександр Зінченко
Георгій Бущан
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