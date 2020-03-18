У зв'язку з пандемією коронавірусу у світі скасовували або перенесли більшість усіх спортивних змагань.

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Тому спортсмени підтримують свою форму вдома. Хтось бере участь в новому челенджі #stayathomechallenge, хтось розважається з дітьми, а дехто наполегливо працює, щоб не втратити фізичних кондицій. Ми вирішили зробити добірку про те, чим же займаються українські спортсмени на карантині.

Олексій Торохтій

Еліна Світоліна і Гаель Монфіс

Ольга Харлан

Андрій Лунін

View this post on Instagram @a.nastasica ❤️👌 A post shared by Andrey_Lunin (@lunin_andrey) on Mar 17, 2020 at 9:28am PDT

Олександр Зінченко

Георгій Бущан

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