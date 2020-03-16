 Поки Олександр Усик іронізує, легенди світового спорту занепокоєні коронавірусом | Блоги | Champion.com.ua
Мій профіль
УПЛ: Результати та як виглядає турнірна таблиця після 23 туру
Сьогодні 12:49 699
УЄФА може визнати чемпіонами ліг нинішніх лідерів, якщо турніри не поновляться
Сьогодні 16:40 988
У Іспанії помер 21-річний тренер від коронавірусу
Сьогодні 15:11 3501
І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським
Сьогодні 14:18 1406
Легендарний баскетболіст продає золоту олімпійську медаль задля благодійності
Сьогодні 12:14 427
Визначився найкращий гравець 23 туру УПЛ
Сьогодні 11:30 645
Лунін може покинути Реал
Сьогодні 11:15 2674
Ф’юрі може отримати 8 років дискваліфікації
Сьогодні 10:46 1822
В УПЛ назвали імовірність скасування чемпіонату
Сьогодні 10:16 1286
В Україні зупинять чемпіонати через коронавірус – ЗМІ
Сьогодні 08:46 1353
Блоги
Поки Олександр Усик іронізує, легенди світового спорту занепокоєні коронавірусом
Поки Олександр Усик іронізує, легенди світового спорту занепокоєні коронавірусом Андрій Твердохліб
Сьогодні 19:36 85
100 тисяч долалів від російського голкіпера: гравці НХЛ і НБА жертвують кошти для персоналу арен
100 тисяч долалів від російського голкіпера: гравці НХЛ і НБА жертвують кошти для персоналу арен Valeriy Ruchka
Сьогодні 18:53 305
УПЛ зупинить чемпіонат - ТаТоТаке
УПЛ зупинить чемпіонат - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
Сьогодні 17:43 426
Грішний раб я твій - Усик опублікував релігійний вірш
Грішний раб я твій - Усик опублікував релігійний вірш Valeriy Ruchka
Сьогодні 16:35 476
Паніки нема, але продукти закупили: українські легіонери про європейський футбол на карантині
Паніки нема, але продукти закупили: українські легіонери про європейський футбол на карантині Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:38 522
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
19:40 Футбол Руні: До футболістів в Англії поставилися як до морських свинок 97
19:36 Блог Поки Олександр Усик іронізує, легенди світового спорту занепокоєні коронавірусом 111
19:24 Футбол Ковалець: У Динамо поки що немає лідера 374
19:09 Футбол Збірна України не зіграє з Францією і Польщею 3043
18:54 Веслування Збірна України тренується і смажить шашлики в Італії 655
18:53 Блог 100 тисяч долалів від російського голкіпера: гравці НХЛ і НБА жертвують кошти для персоналу арен 310
18:40 Футбол Церемонія відкриття Залу слави АПЛ скасована через коронавірус 232
18:25 Біатлон У шеститижневої племінниці Фуркада виявили коронавірус 1010
18:10 Баскетбол Михайлюк: Україна на 100 відсотків ще не готова ефективно боротися з коронавірусом 490
17:55 Хокей У співробітника Ванкувера виявлений коронавірус 329
17:43 Блог УПЛ зупинить чемпіонат - ТаТоТаке 431
17:40 Футбол Франков: Що у них коїться з компенсованим часом? 410 1
17:25 Баскетбол НБА може почати проводити матчі на тренувальних майданчиках 372
17:09 Футбол Франков запропонував формулу, за якою можна завершити сезон УПЛ 1166
16:55 Дзюдо Жіночу збірну України успішно повернули додому 579
16:40 Футбол УЄФА може визнати чемпіонами ліг нинішніх лідерів, якщо турніри не поновляться 988
16:35 Блог Грішний раб я твій - Усик опублікував релігійний вірш 479
16:25 Футбол Гравця збірної Англії покарають за порушення карантину 705
16:10 Футбол Півзахисником Шахтаря зацікавилися два клуби Серії А 1650
15:58 Футбол Тейшейра: За перемогу над Шахтарем можна отримати 5 тис євро 1658
15:44 Футбол Зінченко: Наразі немає сенсу грати матчі збірних 615
15:25 Хокей Російський хокеїст купив ящик горілки для боротьби з коронавірусом 717
15:11 Футбол У Іспанії помер 21-річний тренер від коронавірусу 3501
14:58 Футбол Фернандеш визнаний найкращим гравцем лютого в АПЛ 478
14:48 Футбол Барселона хоче підписати чотирьох гравців влітку 778

Поки Олександр Усик іронізує, легенди світового спорту занепокоєні коронавірусом

Сьогодні 19:36 Андрій Твердохліб 111 0
Поки Олександр Усик іронізує, легенди світового спорту занепокоєні коронавірусом

Джерело - Чемпіон.

Напередодні український боксер Олександр Усик опублікував відео, у якому жартівливо розповідає про вірус, який його охопив.

Звісно ж, кожна людина має право на власну думку й погляди з того чи іншого питання.

Проте, нагадаємо, що жарти французького баскетболіста Юти Джаз Руді Гобера закінчилися для нього невтішно. Басктболіст здав позитивний тест на коронавірусну інфекцію. Хоча, потім гравець пожертвував, більш ніж, півмілйона доларів на боротьбу з хворобою.

Але є й інші приклади.

Одному з найкращих футболістів в історії Кріштіану Роналду зовсім не до жартів і португалець закликав серйозно ставитись до пандемії, зокрема сказавши:

"Світ переживає дуже важкий момент, який вимагає від усіх нас особливої ​​обережності і уваги. Я говорю з вами сьогодні не як футболіст, а як син, батько, чоловік, якого хвилюють останні події, які зачіпають весь світ.

Важливо, щоб ми всі дотримувалися порад ВООЗ (Всесвітньої організації охорони здоров'я) та керівних органів щодо того, як нам справитися з поточною ситуацією.

Захист людського життя має бути вищою будь-яких інших інтересів. Всі мої думки з тими, хто втратив когось із близьких.   

Хотів би висловити свою солідарність тим, хто бореться з вірусом, як, наприклад, мій товариш по команді Дані Ругані, а також висловити свою постійну підтримку медичним працівникам, які ризикують життям, щоб допомогти врятувати інших".

  Читайте також: 100 тисяч доларів від російського голкіпера: гравці НХЛ і НБА жертвують кошти для персоналу арен

Не залишився осторонь проблеми світового маштабу й коуч Ліверпуля Юрген Клооп:

"Перш за все, кожен з нас повинен піклуватися один про одного, намагатися захистити свого ближнього. Звичайно, це має бути завжди, але в теперішній ситуації це набуває особливої важливості.

Раніше я часто говорив, що футбол - головне в моєму житті, але зараз це вже не так. Так, ми не хотіли грати перед порожніми трибунами і не хотіли, щоб матчі скасовували або переносили. Але коли питання стоїть про виживання людини і суспільства, не може бути ніякої альтернативи. На першому місці має бути безпека людей.

І повторю ще раз: дбайте про себе і один про одного!"

Закінчимо тим з чого й розпочинали. У демократичному цивілізованому світі кожен має право на вибір, зокрема й погляди на ті чи інші речі. Проте, наголосимо, що публічні, успішні люди, які до того ж є лідерами думок для мільйонів людей на планеті мають усвідомлювати свою величезну соціальну відповідальність.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()