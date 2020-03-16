Поки Олександр Усик іронізує, легенди світового спорту занепокоєні коронавірусом

Джерело - Чемпіон.

Напередодні український боксер Олександр Усик опублікував відео, у якому жартівливо розповідає про вірус, який його охопив.

Звісно ж, кожна людина має право на власну думку й погляди з того чи іншого питання.

Проте, нагадаємо, що жарти французького баскетболіста Юти Джаз Руді Гобера закінчилися для нього невтішно. Басктболіст здав позитивний тест на коронавірусну інфекцію. Хоча, потім гравець пожертвував, більш ніж, півмілйона доларів на боротьбу з хворобою.

Але є й інші приклади.

Одному з найкращих футболістів в історії Кріштіану Роналду зовсім не до жартів і португалець закликав серйозно ставитись до пандемії, зокрема сказавши:

"Світ переживає дуже важкий момент, який вимагає від усіх нас особливої ​​обережності і уваги. Я говорю з вами сьогодні не як футболіст, а як син, батько, чоловік, якого хвилюють останні події, які зачіпають весь світ. Важливо, щоб ми всі дотримувалися порад ВООЗ (Всесвітньої організації охорони здоров'я) та керівних органів щодо того, як нам справитися з поточною ситуацією. Захист людського життя має бути вищою будь-яких інших інтересів. Всі мої думки з тими, хто втратив когось із близьких. Хотів би висловити свою солідарність тим, хто бореться з вірусом, як, наприклад, мій товариш по команді Дані Ругані, а також висловити свою постійну підтримку медичним працівникам, які ризикують життям, щоб допомогти врятувати інших".

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Не залишився осторонь проблеми світового маштабу й коуч Ліверпуля Юрген Клооп:

"Перш за все, кожен з нас повинен піклуватися один про одного, намагатися захистити свого ближнього. Звичайно, це має бути завжди, але в теперішній ситуації це набуває особливої важливості. Раніше я часто говорив, що футбол - головне в моєму житті, але зараз це вже не так. Так, ми не хотіли грати перед порожніми трибунами і не хотіли, щоб матчі скасовували або переносили. Але коли питання стоїть про виживання людини і суспільства, не може бути ніякої альтернативи. На першому місці має бути безпека людей. І повторю ще раз: дбайте про себе і один про одного!"

Закінчимо тим з чого й розпочинали. У демократичному цивілізованому світі кожен має право на вибір, зокрема й погляди на ті чи інші речі. Проте, наголосимо, що публічні, успішні люди, які до того ж є лідерами думок для мільйонів людей на планеті мають усвідомлювати свою величезну соціальну відповідальність.

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