Джерело - Чемпіон.

Гонка переслідування на 8 етапі Кубку світу в Контіолахті стала останньою в кар'єрі легендарної фінської ракети Кайси Мякяряйнен.

37-річна фінка так і не змогла стати олімпійською чемпіонкою (у Кайси немає жодної олімпійської медалі), проте уродженка Рістіярві завершує свою 15-річну кар'єру в статусі однієї з найтитулованіших біатлоністок в історії: 27 перемог на Етапах Кубку світу (6-й результат в історії), 85 подіумів, 3 Великих і 6 Малих кришталевих глобусів.

Сльози дня. Кайса Мякяряйнен завершила кар'єру

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