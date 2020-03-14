Молюсь щоб у мене не забрали мрію, - легендарна українка написала зворушливий пост

Джерело - Чемпіон.
Українська каратистка Анжеліка Терлюга занепокоєна ситуацією в світі через пандемію коронавірусу та можливою відміною Олімпійських Ігор у Токіо, відкриття яких заплановане на 24 липня цього року.
Про це спортсменка написала на своїй сторінці у Facebook.
"Згадую той щасливий момент, коли я стала чемпіонкою Європи. Я чекала з нетерпінням участі на Чемпіонаті Європи-2020. Тренування зі зламаною рукою, амбіції, мрії... усе це сьогодні не важливо, тому що було прийнято рішення скасувати європейську першість.
Тепер я чекаю, що буде далі... Молюся, щоб у мене не забрали мрію Я все розумію - ситуація критична, але моя голова не приймає все, що відбувається. Останні роки я жила тільки мрією участі на Олімпіаді, а зараз все під великим ризиком", - заявила спорсменка.
Нагадаємо, майже всі спортивні заходи в світі призупинено або скасовано через страшну епідемію. Також, усе більше спортсменів, захворіли на коронавірус.
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua