 Молюсь щоб у мене не забрали мрію, - легендарна українка написала зворушливий пост | Блоги | Champion.com.ua
Мій профіль
Кубок світу. Жінки. Гонка переслідування 10 км: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 16:36 390
Олександрія - Колос: онлайн-трансляція матчу 23 туру УПЛ. LIVE
Сьогодні 16:29 381
Бо здобув Великий кришталевий глобус, Фуркад відстав на 2 очка
Сьогодні 16:25 152
Дніпро-1 - Маріуполь: онлайн-трансляція матчу 23 туру УПЛ. LIVE
Сьогодні 16:06 369
Крижані Вовки сенсаційно обіграли Білий Барс і зрівняли рахунок у серії плей-оф
Сьогодні 15:53 159
Відео дня. Мартен Фуркад завершив кар'єру блискучою перемогою
Сьогодні 15:38 322
Фуркад здобув перемогу в останній гонці в кар'єрі
Сьогодні 15:17 358
Кубок світу з біатлону: розклад, результати, онлайн-трансляції
Сьогодні 13:06 80705 2
Фоторепортаж. Усик та Чісора провели дуель поглядів
Сьогодні 12:26 639
Фуркад завершив кар’єру
Вчора 21:26 2534 1
Блоги
Відео дня. Усик продизінфекував Чісору: відбулася перша дуель поглядів українця й британця
Відео дня. Усик продизінфекував Чісору: відбулася перша дуель поглядів українця й британця Андрій Твердохліб
Вчора 16:18 2406
Позитив дня. Уболівальники починають заробляти на Коронавірусі
Позитив дня. Уболівальники починають заробляти на Коронавірусі Андрій Твердохліб
Вчора 14:53 962
У матчі Кубка Лібертадорес сталася масова бійка, арбітр показав 8 червоних карток
У матчі Кубка Лібертадорес сталася масова бійка, арбітр показав 8 червоних карток Valeriy Ruchka
Вчора 14:03 1461
Вольфсбург – Шахтар, феномен Динамо і коронавірус - ТаТоТаке
Вольфсбург – Шахтар, феномен Динамо і коронавірус - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
Вчора 12:45 484
Голи Ярмоленка і Антунеша - в добірці найкращих 1/8 Ліги Європи
Голи Ярмоленка і Антунеша - в добірці найкращих 1/8 Ліги Європи Valeriy Ruchka
Вчора 11:58 2447
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
16:45 Футбол Львів - Карпати 1:1. Відео голів 0
16:36 Пряма трансляція Кубок світу. Жінки. Гонка переслідування 10 км: онлайн-трансляція. LIVE 390
16:29 Футбол Олександрія - Колос: онлайн-трансляція матчу 23 туру УПЛ. LIVE 381
16:25 Біатлон Бо здобув Великий кришталевий глобус, Фуркад відстав на 2 очка 152
16:22 Біатлон Французькі біатлоністи оригінальним чином вшанували Мартена Фуркада 352
16:06 Пряма трансляція Дніпро-1 - Маріуполь: онлайн-трансляція матчу 23 туру УПЛ. LIVE 369
16:05 Футбол Львів та Карпати розписали мирову в 23 турі УПЛ 244
15:53 Хокей Крижані Вовки сенсаційно обіграли Білий Барс і зрівняли рахунок у серії плей-оф 159
15:38 Блог Відео дня. Мартен Фуркад завершив кар'єру блискучою перемогою 322
15:32 Футбол Перший гравець Бундесліги заразився коронавірусом 476
15:17 Біатлон Фуркад здобув перемогу в останній гонці в кар'єрі 358
15:06 Пряма трансляція Львів - Карпати: онлайн-трансляція матчу 23 туру УПЛ. LIVE 3147
15:04 Блог Молюсь щоб у мене не забрали мрію, - легендарна українка написала зворушливий пост 307
14:50 Футбол Барселона націлилась на юного захисника Лаціо 262
14:30 Пряма трансляція Остання в кар'єрі гонка Фуркада: онлайн-трансляція Гонки переслідування в Контіолахті. LIVE 515
14:27 ММА Хабіб: Я рознесу Фергюсона 455
14:02 Футбол Пасіч та Кльоц вийдуть в основі Карпат на матч проти Львова 267
13:51 ММА Вайт: Ми не скасуємо бої через коронавірус 285
13:33 Хокей Клуби НХЛ продовжать платити гравцям за контрактами, незважаючи на зупинку сезону 290
13:15 Бокс Чісора: Я нокаутую Усика 1492
13:06 Біатлон Кубок світу з біатлону: розклад, результати, онлайн-трансляції 80705 2
12:52 Біатлон Підгрушна пропустить гонку переслідування, Джима - під питанням 550
12:33 Баскетбол Клуби НБА допоможуть співробітникам арени, на яких позначилося припинення сезону 362
12:26 Блог Фоторепортаж. Усик та Чісора провели дуель поглядів 639
12:15 Автоспорт Власники Формули-1 хочуть обов'язково провести Гран-прі Монако в цьому сезоні 217

Молюсь щоб у мене не забрали мрію, - легендарна українка написала зворушливий пост

Сьогодні 15:04 Андрій Твердохліб 307 0
Через пандемію коронавірусу майже всі спортивні змагання на планеті призупинено або скасовано
Молюсь щоб у мене не забрали мрію, - легендарна українка написала зворушливий пост

Джерело - Чемпіон.

Українська каратистка Анжеліка Терлюга занепокоєна ситуацією в світі через пандемію коронавірусу та можливою відміною Олімпійських Ігор у Токіо, відкриття яких заплановане на 24 липня цього року.

Про це спортсменка написала на своїй сторінці у Facebook.

"Згадую той щасливий момент, коли я стала чемпіонкою Європи. Я чекала з нетерпінням участі на Чемпіонаті Європи-2020. Тренування зі зламаною рукою, амбіції, мрії... усе це сьогодні не важливо, тому що було прийнято рішення скасувати європейську першість.

Тепер я чекаю, що буде далі... Молюся, щоб у мене не забрали мрію  Я все розумію - ситуація критична, але моя голова не приймає все, що відбувається. Останні роки я жила тільки мрією участі на Олімпіаді, а зараз все під великим ризиком", - заявила спорсменка.

Нагадаємо, майже всі спортивні заходи в світі призупинено або скасовано через страшну епідемію. Також, усе більше спортсменів, захворіли на коронавірус.

 

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()