Джерело - Чемпіон.

Через пандемію Коронавірусу (COVID-19) у більшості європейських країн введено карантин, і як наслідок призупинено більшість спортивних подій.

Рішення про чемпіонат Європи буде прийняте на наступному тижіні - 17 березня, хоча вже зараз деякі сервіси пропонують повернути людям гроші за квитки.

Зокрема, компанія Boking запропонувала вболівальнику збірної України, у якого було заплановане ціле турне по Європі повернути кошти, але за чинним курсом гривні до долара, що вилилось у невеликий, але прибуток.

Було сплачено:

Повернено:

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