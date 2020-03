Футболісти бразильських клубів Греміо та Інтернасьонал влаштували масову бійку в матчі групового етапу Кубка Лібертадорес (0:0).

Сутичка спалахнула на 88-й хвилині зустрічі. Арбітр був змушений показати 8 червоних карток — по 4 на кожну команду.

This brawl saw EIGHT red cards handed out in a fiery #CopaLibertadores clash between Gremio and Internacional 🤭🟥pic.twitter.com/H4EkBcVUxt