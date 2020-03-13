 У матчі Кубка Лібертадорес сталася масова бійка, арбітр показав 8 червоних карток. ВІДЕО | Блоги | Champion.com.ua
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У матчі Кубка Лібертадорес сталася масова бійка, арбітр показав 8 червоних карток

Сьогодні 14:03 Valeriy Ruchka 508 0
У матчі Кубка Лібертадорес сталася масова бійка, арбітр показав 8 червоних карток

Джерело - Чемпіон.

Футболісти бразильських клубів Греміо та Інтернасьонал влаштували масову бійку в матчі групового етапу Кубка Лібертадорес (0:0).

Сутичка спалахнула на 88-й хвилині зустрічі. Арбітр був змушений показати 8 червоних карток — по 4 на кожну команду.

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